Chancelaria chinesa acusa EUA de 'coerção econômica' e 'intimidação tecnológica'

Wang Wenbin enfatizou que “as ações dos EUA prejudicaram seriamente os laços econômico-comerciais normais e a cooperação entre as empresas chinesas e norte-americanas, minaram gravemente as regras do mercado e a ordem econômico-comercial internacional, puseram em perigo a estabilidade das cadeias de suprimento globais”.

Em outubro, os Estados Unidos anunciaram restrições de exportação contra 30 empresas chinesas, incluindo as especializadas em equipamento para a produção de supercomputadores e semicondutores. O presidente dos EUA Joe Biden também assinou uma lei sobre medidas de apoio aos produtores norte-americanos de semicondutores, no valor de US$ 52,7 bilhões (R$ 279 bilhões), para fortalecer a indústria americana na competição com a China.