Eleitores não querem Biden – enquete – CMIO

O presidente enfrenta forte oposição a uma corrida de 2024, com sua idade avançada sendo o principal fator

Quase 60% dos eleitores americanos não querem que o presidente Joe Biden busque um segundo mandato, descobriu uma pesquisa da Newsweek. Com os eleitores preocupados principalmente com a idade de Biden, a oposição também está aumentando dentro do próprio Partido Democrata.

Publicada na quarta-feira, a pesquisa constatou que 58% dos eleitores elegíveis não acreditam que Biden deva concorrer, com 42% desse número citando a idade do presidente de 80 anos como sua principal preocupação. Apenas 30% disseram que ele deveria buscar a reeleição, com 12% inseguros.

Biden, que já é o presidente mais velho dos Estados Unidos, completará 82 anos em novembro de 2024. Os republicanos há muito argumentam que o presidente octogenário está exibindo sinais de declínio cognitivo, apontando para suas gafes e erros verbais regulares e sua aparente confusão durante o público. aparências.

Além de sua idade, 16% dos eleitores entrevistados citaram as políticas econômicas de Biden e 7% mencionaram os pontos fortes de outros potenciais candidatos democratas como motivos para o presidente desistir em 2024.













Biden ainda não anunciou formalmente sua candidatura, mas disse no mês passado que sua “intenção” é correr de novo. No entanto, ele enfrenta oposição não apenas dos eleitores, mas do próprio Partido Democrata. Na ala esquerda do partido, ativistas progressistas lançaram uma campanha ‘Don’t Run Joe’ no mês passado, declarando que renomear o presidente seria “um erro trágico”. No centro do partido, a ex-assessora de Obama, Johanna Maska, disse no início deste mês que “muitas pessoas” no estabelecimento da festa “estão dizendo que precisamos de uma nova liderança.”

Diante desse cenário, vários democratas proeminentes – incluindo o senador da Virgínia Ocidental Joe Manchin e a representante de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez – se recusaram a dar seu endosso a Biden.

A pesquisa da Newsweek também descobriu que 49% dos eleitores elegíveis não querem que Donald Trump concorra como candidato do Partido Republicano em 2024, com 39% apoiando uma terceira campanha. Embora Trump tenha anunciado sua candidatura no mês passado, os eleitores de tendência republicana querem cada vez mais cortar os laços com o ex-presidente. O governador da Flórida, Ron DeSantis, emergiu como o principal candidato para substituí-lo.