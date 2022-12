Líderes do Kosovo assinam solicitação para adesão à União Europeia, diz mídia

“Hoje é um dia histórico, 14 de dezembro tem um duplo significado na história moderna do Kosovo. Por um lado, celebramos o pedido de adesão à UE e, por outro lado, o aniversário da fundação do exército [Forças de Segurança] do Kosovo. Juntamente com Konjufca e Kurti, em nome da república do Kosovo, estamos dando um passo decisivo para a realização da nossa ambição inalienável, hoje estamos aproximando o Kosovo da UE”, declarou Osmani em uma transmissão compartilhada em sua página nas redes sociais.

A chegada dos representantes especiais dos EUA e da UE ocorre na véspera de 15 de dezembro, quando a autoproclamada república do Kosovo deve solicitar a adesão à UE. Por sua vez, a liderança sérvia planeja enviar na quinta-feira (15) um pedido ao comando do contingente KFOR da OTAN para introdução de um contingente de 1.000 policiais e militares, o que é permitido pela Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU.

Os sérvios do Kosovo ergueram nesse dia barricadas nas estradas do norte do território devido à detenção pelas autoridades kosovares de Dejan Pantic, um ex-policial da república autoproclamada. Pantic, que juntamente com outros policiais sérvios dos escritórios do Ministério do Interior no norte da província, renunciou em novembro, foi detido no sábado (10) no posto de comando de Jarinje quando saía da Sérvia Central, por suspeita de “terrorismo”.