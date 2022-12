Não há consenso da UE sobre o tribunal da Ucrânia – Borrell – CMIO

Report This Content

O principal diplomata do bloco propôs a criação de um órgão especial que lidaria com as alegações de crimes de guerra russos

Ainda não há acordo sobre a criação de um tribunal especial para lidar com supostos crimes de guerra na Ucrânia, disse o alto representante da UE para Relações Exteriores e Política de Segurança, Josep Borrell. Falando em Bruxelas na quarta-feira no fórum UE-ONG sobre direitos humanos, Borrell afirmou “há uma polêmica sobre se precisamos de algo mais do que o [International Criminal Court] a fim de combater a impunidade na Ucrânia.” Ele disse que “juntamente com a comissão” ele havia apresentado uma proposta para estabelecer um órgão separado para esse fim. “Na segunda-feira, estávamos discutindo sobre isso,” comentou o diplomata, embora reconhecendo que as consultas terminaram “sem resultado.” Borrell sugeriu que ainda existe a possibilidade de que um tribunal especial para a Ucrânia seja criado, dizendo “esta é uma discussão interessante que, por enquanto, não tem uma resposta concreta.”









Borrell afirmou que as ações da Rússia na Ucrânia são equivalentes ao “destruição de um país” e um “Crime de guerra.” Ele disse que Moscou tinha deliberadamente visado a infraestrutura civil em uma tentativa de realizar o “assassinato de milhões de pessoas pelo frio.” O alto funcionário da UE também acusou as tropas russas de deportações forçadas e sequestros de ucranianos, incluindo crianças. Borrell, no entanto, nada mencionou sobre os ataques cometidos pelo lado ucraniano. Moscou acusou repetidamente os apoiadores ocidentais de Kiev de fechar os olhos às evidências de crimes de guerra supostamente cometidos por tropas ucranianas, incluindo ataques indiscriminados contra civis em Donbass. No início deste mês, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, insistiu que o Ocidente não tem o direito legal de estabelecer tribunais para investigar e processar a Rússia por suas ações na Ucrânia. A Rússia nega consistentemente que suas tropas tenham cometido qualquer crime de guerra, dizendo que seu pessoal militar está fazendo todo o possível para minimizar as baixas civis. Moscou também insiste que seus bombardeios aéreos, que se intensificaram nos últimos meses, visam instalações relacionadas às capacidades militares e de defesa da Ucrânia. O presidente russo, Vladimir Putin, disse que as novas táticas duras vieram em resposta a um ataque ucraniano contra a ponte da Crimeia no início de outubro e outros “ataques terroristas” perpetrado em solo russo.

