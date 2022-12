EUA acusam russos de compra ilegal de eletrônicos – CMIO

Os acusados ​​são suspeitos de contrabando e lavagem de dinheiro, segundo o Departamento de Justiça

Cinco cidadãos russos foram acusados ​​nos EUA por “ilegalmente” compra de equipamentos eletrônicos – incluindo alguns que podem ser usados ​​para fins militares -, bem como lavagem de dinheiro e tentativa de fraudar Washington, anunciou o Departamento de Justiça do país na terça-feira.

Acrescentou que dois cidadãos americanos também foram acusados ​​no caso. No entanto, apenas três dos sete acusados ​​– um russo e dois americanos – foram presos.

De acordo com um comunicado publicado no site do departamento, acredita-se que os réus tenham conspirado para obter tecnologias de nível militar e de uso duplo de empresas americanas para o setor de defesa da Rússia e contrabandeado munição de rifle de precisão, tudo em violação das sanções dos EUA impostas Moscou no início deste ano sobre sua campanha militar em andamento na Ucrânia.

O Departamento de Justiça observa ainda que alguns dos “componentes eletrônicos altamente sensíveis e altamente regulados” alegadamente adquiridos pelos arguidos poderiam ser utilizados no “desenvolvimento de armas nucleares e hipersônicas, computação quântica e outras aplicações militares.”

Em sua declaração, o Departamento de Justiça sugere que um dos réus trabalha para o Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB), enquanto os outros são afiliados à Serniya Engineering e à Sertal LLC – duas empresas com sede em Moscou que os EUA afirmam operar sob a direção dos serviços de inteligência russos. adquirir eletrônicos avançados para o complexo industrial militar da Rússia.













Ambas as empresas, no entanto, negaram ter qualquer coisa a ver com os cidadãos russos acusados. “Essas são todas ficções de sanção. Não temos nada a ver com as pessoas que aparecem nos noticiários, nada”. O diretor geral da Serniya, Sergey Ershov, disse à RT, acrescentando que sua empresa estava sendo arrastada para este caso por algum motivo desconhecido.

Tanto Serniya quanto Sertal foram sancionados pelos EUA depois que Moscou lançou sua campanha na Ucrânia. Os EUA acusaram as empresas e as pessoas associadas a elas de serem “instrumental para a máquina de guerra da Federação Russa.”

Os réus podem pegar até 30 anos de prisão se forem condenados.