Ex-presidente processado pela morte de funcionário — CMIO

Moon Jae-in foi acusado de encobrir os detalhes de um assassinato perto da fronteira com a Coreia do Norte

A família de um funcionário do governo sul-coreano assassinado afirmou que o ex-presidente do país falhou em proteger sua vida e o retratou erroneamente como um desertor da Coreia do Norte. Moon Jae-in serviu como presidente de 2017 a maio de 2022.

Em setembro de 2020, soldados norte-coreanos atiraram em Lee Dae-jun, funcionário do Ministério de Oceanos e Pescas da Coreia do Sul, perto da fronteira marítima no Mar Amarelo. Lee desapareceu no dia anterior enquanto estava de serviço a bordo de um barco de inspeção de pesca.

Autoridades sul-coreanas disseram na época que Lee foi morto enquanto tentava desertar para a Coreia do Norte. No entanto, o Conselho de Auditoria e Inspeção (BAI) da Coréia do Sul concluiu em outubro que o governo Moon falsificou evidências e encobriu os detalhes do caso para retratar a vítima como um desertor.













“O ex-presidente não começou a trabalhar imediatamente para resgatar meu irmão, mesmo depois de saber que ele estava no território da Coreia do Norte”, disse. Lee Rae-jin, o irmão mais velho do funcionário falecido, disse a repórteres na quarta-feira. “O resultado dessa negligência foi o assassinato brutal de um cidadão sul-coreano, que também era funcionário do nosso governo.”

De acordo com Lee, o governo Moon falhou em se comunicar adequadamente com Pyongyang enquanto seu irmão ainda estava vivo e divulgou “reivindicações contundentes” sobre ele.

Suh Hoon, ex-chefe de segurança nacional de Moon, foi preso este mês por acusações de má condução do caso. Ele negou ter recebido ordens de Moon para destruir evidências sobre o desaparecimento e morte de Lee.