'Pretendem julgar uma superpotência com tríade nuclear': ex-presidente russo sobre tribunal em Riga

“O que posso dizer: quanto mais insignificante o país e quanto mais tonto seu líder, maiores suas ambições. Esse presidente falho de um país vizinho, pequeno e fantoche, que não tem nem suas próprias Forças Armadas, nem economia, pretende julgar uma superpotência – um membro permanente do Conselho de Segurança que possui uma tríade nuclear”, disse Dmitry Medvedev à Sputnik.

“Ele que tente imaginar as consequências de esse país ficar ofendido com ele pessoalmente. Ou será melhor se ele perguntar aos seus cidadãos se estes querem um confronto com a Rússia também nessa questão”, concluiu o político entrevistado pela agência.