Elon Musk pede desculpas à Noruega – CMIO

O PM, FM e Ministério das Relações Exteriores do estado nórdico foram brevemente listados no Twitter como funcionários nigerianos

O proprietário do Twitter, Elon Musk, pediu desculpas depois que várias contas oficiais norueguesas, incluindo a do primeiro-ministro, foram listadas na plataforma como nigerianas.

“Caro suporte do Twitter, por mais que gostemos de nossas excelentes relações bilaterais e proximidade alfabética com a Nigéria, gostaríamos muito [it] se você pudesse nos rotular como Noruega”, tuitou o Ministério das Relações Exteriores na terça-feira.

As contas do primeiro-ministro norueguês, Jonas Gahr Store, e da ministra das Relações Exteriores, Anniken Huitfeldt, também foram brevemente rotuladas como autoridades nigerianas.

“Desculpe!” Musk respondeu em um tweet. O erro já foi corrigido.

O fundador da Tesla e da SpaceX finalizou a aquisição da plataforma de mídia social em outubro. Suas decisões de gestão e declarações públicas levaram a elogios e críticas, incluindo a demissão de executivos seniores e a divulgação de tesouros de comunicações internas entre membros da equipe anterior do Twitter.

O Twitter lançou sua opção de assinatura premium Blue na segunda-feira, oferecendo aos usuários a marca de seleção ‘verificada’ em suas contas para pagamento, bem como a capacidade de editar tweets e outros recursos.