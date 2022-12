EUA criam unidade da Força Espacial na Coreia do Sul em meio a tensões com Pyongyang

A criação de uma unidade da Força Espacial dos EUA na nação asiática ocorreu em meio a fortalecimento e coordenação de segurança entre Seul e Washington contra ameaças nucleares e de mísseis cada vez mais complexas da Coreia do Norte.

O comandante das forças dos EUA na Coreia do Sul, o general Paul LaCamera, participou da cerimônia para marcar o lançamento da nova unidade na base aérea de Osan, situada a 65 quilômetros ao sul de Seul.

Espera-se que a nova unidade ajude a monitorar, detectar e rastrear projéteis da Coreia do Norte e de outras localidades em uma operação que alegadamente reforçará as capacidades gerais de dissuasão da aliança Coreia do Sul-EUA, escreve a agência Yonhap.