"Acho que isso é mais um golpe de propaganda política para consumo interno", disse Dacic.













A OTAN assumiu o controle de Kosovo em 1999, após 78 dias bombardeando a Sérvia. O governo provisório de etnia albanesa declarou a independência em 2008, com o apoio dos EUA. A Rússia e a China apoiaram Belgrado ao insistir na Resolução 1244 do Conselho de Segurança da ONU que trata Kosovo como parte da Sérvia.

O governo de Kurti aumentou as tensões com os sérvios locais desde julho, primeiro tentando proibir suas placas e documentos de identificação, depois mobilizando centenas de policiais armados no norte, de maioria sérvia. Moscou alertou o governo de etnia albanesa de que era “brincando com fogo.”

Embora o enviado especial dos EUA, Gabriel Escobar, tenha oferecido “garantias de segurança muito firmes” a Pristina, ele também insistiu na necessidade urgente de estabelecer uma associação de municípios sérvios, o que se comprometeu a fazer no Acordo de Bruxelas de 2013. O partido de Kurti anunciou publicamente na quarta-feira que não faria tal coisa.

Escobar também disse que Washington estava “categoricamente” opôs-se ao retorno de algumas forças de segurança sérvias à província, conforme autorizado pela UNSCR 1244. A primeira-ministra sérvia Ana Brnabic respondeu perguntando se o Ocidente considerava válido qualquer lei internacional, tratados ou acordos, ou se a Sérvia “só deveria seguir seu horóscopo para adivinhar seus desejos?”