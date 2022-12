Perspectivas sombrias emitidas para a economia britânica – CMIO

A economia da Grã-Bretanha encolheu nos três meses até outubro, confirmou o Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) na segunda-feira, refletindo preocupações com uma recessão prolongada.

Os dados mostraram que o Produto Interno Bruto (PIB) recuou 0,3% no período na comparação com os três meses encerrados em julho.

A queda ocorreu mesmo quando as estimativas mostraram que o PIB cresceu 0,5% no mês de outubro, após uma queda de 0,6% em setembro.

Apesar da recuperação em outubro, ainda há uma boa chance de que a economia britânica encolha pelo segundo trimestre consecutivo nos últimos três meses deste ano, disse o principal consultor econômico do EY Item Club, Martin Beck, à Associated Press. . Dois trimestres consecutivos de queda na produção é a definição técnica de recessão.

“As perspectivas de curto prazo permanecem sombrias, pois os consumidores continuam lutando sob o peso da alta inflação e com grande parte do impacto dos aumentos das taxas de juros deste ano ainda a serem percebidos”, disse. Beck teria dito.

As estatísticas do ONS mostraram que a produção das indústrias produtivas, que vão da manufatura à mineração e produção de energia, caiu 1,7% nos três meses até outubro. As indústrias de serviços, que respondem por cerca de quatro quintos da economia britânica, caíram 0,1% durante esse período.

Enquanto isso, a inflação dos preços ao consumidor acelerou para uma alta de 41 anos de 11,1% em outubro, impulsionada pelo aumento vertiginoso dos custos de alimentos e energia.

O Banco da Inglaterra disse no mês passado que a economia provavelmente já estava em uma recessão que pode durar até o final de 2023. O regulador aprovou oito aumentos consecutivos nas taxas de juros enquanto luta para conter a inflação em espiral. Isso elevou a taxa básica do banco para 3%, de 0,1% há um ano.

“[I] duvido que a economia volte a crescer até o início de 2024, resultando em uma recessão mais profunda e mais longa do que prevemos para todas as outras economias do G7”, Samuel Tombs, economista-chefe do Reino Unido na consultoria Pantheon Macroeconomics, disse ao Guardian, comentando os dados do ONS.

