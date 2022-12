Quartel-general do partido de Macron invadido por investigadores – mídia – CMIO

A polícia está investigando as alegações de que as campanhas do presidente francês foram financiadas ilegalmente

Investigadores criminais invadiram os escritórios de Paris do presidente francês Emmanuel Macron e da empresa de consultoria americana McKinsey & Company, informou o Le Parisien na quarta-feira. As autoridades suspeitam que a McKinsey financiou ilegalmente as campanhas de 2017 e 2022 de Macron.

Os ataques, que tiveram como alvo a sede do partido Renascimento de Macron, sua associação de financiamento e a sede francesa da Mckinsey, ocorreram na manhã de terça-feira, escreveu o jornal.

Funcionários do Renascimento confirmaram que uma busca ocorreu na sede do partido, mas disseram que ela se concentrou apenas “do lado da campanha” do escritório. A McKinsey também confirmou que suas instalações foram revistadas, acrescentando que “cooperar plenamente com as autoridades públicas.”

A investigação sobre a conexão Macron/Kinsey foi anunciada pela Procuradoria Financeira Nacional da França no final do mês passado. Embora o gabinete do promotor não tenha revelado mais detalhes da investigação, ele disse que a investigação estava ligada a reportagens da mídia sugerindo que a McKinsey foi subfaturada pelo trabalho nas campanhas presidenciais de 2017 e 2022 de Maron e, por sua vez, recebeu contratos estatais lucrativos quando Macron assumiu o cargo.













Um relatório de senadores franceses publicado em março constatou que, sob Macron, o governo francês e o serviço público assinaram contratos no valor de pelo menos € 2,4 bilhões (US$ 2,55 bilhões) com empresas de consultoria desde 2018, mais que o dobro dos gastos das administrações anteriores.

Os escritórios da McKinsey também foram invadidos por funcionários da alfândega em maio, como parte de uma investigação sobre suposta fraude fiscal.

O financiamento de campanha na França é estritamente controlado e o financiamento de candidaturas presidenciais por empresas privadas é ilegal. As contribuições individuais também são fortemente regulamentadas.

Macron insiste que não violou nenhuma regra e afirmou no mês passado que “nada a temer” da investigação.