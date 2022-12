China processa EUA por proibição de chips – CMIO

Pequim diz que os controles de exportação de semicondutores recentemente adotados por Washington ameaçam os interesses do país

A China apresentou uma queixa formal à Organização Mundial do Comércio (OMC) sobre as restrições à exportação de chips recentemente impostas pelos EUA, informou o Ministério do Comércio da China na segunda-feira.

Segundo o comunicado, as medidas de controle de exportação de Washington ameaçam os interesses das empresas chinesas.

“A China entrou com uma ação judicial dentro da estrutura da OMC como uma forma necessária de abordar nossas preocupações por meios legais e defender nossos direitos e interesses legítimos”, disse o ministério em comunicado.

Acrescentou que a proibição de Washington também prejudica a estabilidade das cadeias de suprimentos industriais globais.

“Os EUA têm… abusado das medidas de controle de exportação, obstruindo o comércio internacional normal de produtos como chips, minando a ordem econômica e comercial internacional… o que é uma prática protecionista comercial típica.”

O Departamento de Comércio dos EUA aprovou um novo conjunto de controles de exportação de semicondutores no início de outubro. Eles foram projetados para impedir que a China obtivesse tecnologia americana de ponta que pudesse ser usada para fins militares. A China repetidamente chamou as medidas de injustas e alertou que elas podem sair pela culatra para as empresas americanas.

Washington reconheceu o recebimento de um “solicitação de consultas” de Pequim dentro da OMC, que é o primeiro passo para resolver qualquer disputa comercial dentro da organização. No entanto, considera os controles de exportação em questão uma questão de segurança nacional, e que “a OMC não é o fórum apropriado para discutir questões relacionadas à segurança nacional,” Adam Hodge, porta-voz do Gabinete do Representante Comercial dos EUA, disse em um comunicado enviado por e-mail à Reuters.

