O que são os prefeitos regionais peruanos e por que o governo os fez renunciar aos cargos?

O primeiro-ministro peruano, Pedro Angulo, confirmou que a demissão se deveu ao fato de que “entre os assediadores havia prefeitos e subprefeitos, também professores da Federação Nacional dos Trabalhadores da Educação do Peru [Fenate], do sindicato do ex-presidente da República [Pedro Castillo]”.

Após o anúncio do governo, prefeitos e subprefeitos do departamento de La Libertad, a noroeste do país, assinaram um ato pelo qual concordam em renunciar a seus cargos em apoio à gestão do ex-presidente Pedro Castillo.