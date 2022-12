Rússia relata superávit orçamentário com lucros crescentes de energia – CMIO

O superávit orçamentário da Rússia mais do que quadruplicou em novembro, registrando outro mês de crescimento significativo nas receitas de combustíveis fósseis, de acordo com o último relatório do Ministério das Finanças.

Dados divulgados na segunda-feira mostram que o superávit atingiu 557 bilhões de rublos (US$ 9 bilhões) nos primeiros 11 meses do ano. Isso é superior aos 128,4 bilhões de rublos (mais de US$ 2 bilhões) relatados para janeiro-outubro.

O relatório disse que as receitas de petróleo e gás têm aumentado, já ultrapassando a meta para o ano inteiro nos primeiros 11 meses. O orçamento recebeu mais de 10 trilhões de rublos (cerca de US$ 160 bilhões) em receita de exportações de energia, um aumento de 111,7% no ano.

De acordo com estimativas da Agência Internacional de Energia (AIE), as receitas de petróleo e gás representaram quase metade do orçamento federal da Rússia em 2021.

Os analistas atribuíram o superávit fiscal aos dividendos e a um imposto inesperado pago pela gigante energética Gazprom. Os pagamentos inesperados temporários foram definidos pelo governo depois que as empresas russas de petróleo e gás registraram lucros recordes este ano, apesar das sanções ocidentais.

De acordo com a lei, assinada pelo presidente Vladimir Putin em novembro, os exportadores de energia do país terão que pagar mais impostos sobre os lucros excedentes até 2025. As mudanças tributárias devem adicionar mais US$ 50 bilhões aos cofres do estado nos próximos dois anos. .

