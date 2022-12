CHISINAU, 15 de dezembro – RIA Novosti. O partido Shor, um partido de oposição na Moldávia, continuará a boicotar as sessões do parlamento “como um sinal de protesto contra as decisões e leis antipopulares”, disse o serviço de imprensa do partido político à RIA Novosti na quinta-feira.

Deputados do partido Shor, que realiza protestos contra o governo em Chisinau, boicotam as sessões do parlamento desde meados de setembro.

“Os deputados da facção do partido Shor também boicotarão a sessão parlamentar de hoje em protesto contra as leis e decisões antipopulares do atual governo, que levaram a crises sem precedentes em todas as áreas. A participação nas reuniões do fórum legislativo significa a consolidação legislativa de o regime de Maia Sandu (presidente da Moldávia – ed. ), que age contra os interesses nacionais e representa uma ameaça ao país”, disse o serviço de imprensa da força política.

O partido Shor está realizando uma ação de protesto por tempo indeterminado em Chisinau desde 18 de setembro. Os manifestantes estão indignados com o aumento sem precedentes dos preços do gás, outros recursos energéticos e alimentos, bem como com a alta inflação e a queda dos padrões de vida. Os manifestantes acusam as autoridades de não lidar com a crise, apontam para uma inflação recorde nos últimos 20 anos, que em setembro atingiu 33,97% em base anualizada. A liderança do país é criticada por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia, bem como por pressão política sobre representantes da oposição. As autoridades moldavas pediram repetidamente a liquidação do partido Shor, acusando-o de financiamento ilegal.