Governador do estado dos EUA comuta todas as sentenças de morte – CMIO

Em seu último mês no cargo, Kate Brown, do Oregon, mudou 17 sentenças capitais para prisão perpétua sem liberdade condicional

Em um de seus últimos atos como governadora do Oregon, a democrata Kate Brown comutou as sentenças de 17 presos no corredor da morte para prisão perpétua sem liberdade condicional, declarando a pena capital “tanto disfuncional quanto imoral” em um comunicado divulgado por seu escritório na terça-feira.

“Há muito tempo acredito que a justiça não avança tirando uma vida, e o estado não deveria estar no negócio de executar pessoas – mesmo que um crime terrível as colocasse na prisão”, afirma o comunicado de imprensa.

Embora a pena de morte seja tecnicamente legal no Oregon, Brown manteve uma moratória nas execuções desde que assumiu o cargo em 2015. Ela restringiu ainda mais seu uso com uma lei de 2019, argumentando que a oposição ao assassinato financiado pelo contribuinte é “um valor que muitos Oregonians compartilham.”













Brown explicou que sua decisão de poupar os 17 prisioneiros condenados, efetivada na quarta-feira, não estava relacionada a “quaisquer esforços de reabilitação por parte dos indivíduos no corredor da morte.” Em vez disso, ela disse, baseava-se exclusivamente em “o reconhecimento de que a pena de morte é imoral.”

“É uma penalidade irreversível que não permite correção; desperdiça dinheiro dos contribuintes; não torna as comunidades mais seguras e não pode ser e nunca foi administrado de forma justa e equitativa”, diz a declaração de Brown, embora reconheça “a dor e a incerteza que as vítimas experimentam enquanto esperam por décadas enquanto os indivíduos se sentam no corredor da morte… sem resolução.”

Embora os prisioneiros sejam poupados da injeção letal, eles não serão elegíveis para liberdade condicional, o que significa que ainda viverão o resto de seus dias atrás das grades. No entanto, isso não impediu os oponentes políticos do governador de denunciar a medida por priorizar os direitos dos criminosos sobre as vítimas. A deputada estadual Vikki Breese-Iverson (R) emitiu uma declaração própria acusando Brown de exercer “falta de julgamento responsável.”

Oregon não executa um prisioneiro desde 1997, de acordo com o Death Penalty Information Center, e o predecessor de Brown suspendeu a pena de morte em 2011.

A governadora deixa o cargo no mês que vem, para ser substituída pela democrata Tina Kotek. No mês passado, ela anulou as condenações de mais de 47.000 infratores de baixo escalão por maconha, em linha com uma tendência nacional de legalização da droga. Sua decisão de conceder clemência a mais de 1.100 presos durante a pandemia de Covid-19, no entanto, desencadeou uma ação judicial malsucedida por parte das famílias das vítimas, que a classificaram como abuso de poder.