Grande exchange de criptomoedas suspende saques de stablecoin – CMIO

As transações com o token USDC indexado ao dólar foram suspensas “temporariamente”, diz a Binance

A maior bolsa de criptomoedas do mundo em volume de negócios, a Binance, anunciou na terça-feira que estava interrompendo as retiradas da stablecoin USDC. A plataforma sofreu enormes saídas de fundos após o colapso da bolsa FTX, de acordo com relatos da mídia.

O movimento supostamente ocorre em meio a crescentes preocupações dos investidores sobre a estabilidade da Binance após a falência da bolsa rival FTX, que enfrenta uma investigação criminal nos EUA sobre o uso indevido de fundos de investidores.

Binance explicou o “pausa temporária” das retiradas do USDC foi devido a um “troca de fichas,” o que significa trocar uma criptomoeda por outra.

A criptomoeda USDC é conhecida como stablecoin porque está atrelada um a um ao dólar americano. Ele é usado por investidores para negociar dentro e fora de diferentes criptomoedas sem a necessidade de transferir dinheiro de volta para dólares.

“No USDC, vimos um aumento nas retiradas”, O presidente-executivo da Binance, Changpeng Zhao, twittou na terça-feira por volta das 08:20 GMT.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fundador da FTX é preso no Caribe

De acordo com Zhao, trocar o USDC por dois outros tokens criptográficos – Paxos Standard e Binance USD – requer o uso de dólares tradicionais em um banco em Nova York. “Os bancos não estão abertos por mais algumas horas. Esperamos que a situação seja restabelecida quando os bancos abrirem”, disse. ele escreveu.

Os usuários ainda podem sacar outras stablecoins, incluindo BUSD e tether, observou o CEO.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT