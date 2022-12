Supostos golpistas planejaram matar o chanceler alemão – NYT – CMIO

A polícia realizou batidas maciças na semana passada, detendo direitistas que supostamente tentaram depor o governo em Berlim

A vida do chanceler alemão Olaf Scholz estaria em grave perigo se a polícia não tivesse frustrado os supostos preparativos para o golpe pelos chamados ‘Cidadãos do Reich’, informou o New York Times. Após ataques maciços em várias regiões do país na semana passada, descobriu-se que o grupo havia estocado armas de fogo e planejado invadir o parlamento, de acordo com o veículo.

Em seu artigo de terça-feira, o NYT, citando três funcionários “familiarizado com a investigação”, documentos alegados encontrados nas instalações pertencentes aos conspiradores indicavam que o grupo pretendia matar Scholz. Entre os papéis apreendidos estavam mais de 100 acordos de não divulgação que juravam aos signatários manter sigilo sobre esses planos sob pena de morte.

De acordo com fontes do NYT, os ataques renderam 40 armas de fogo e as autoridades suspeitam que mais armas possam estar escondidas em esconderijos.

Além disso, o suposto líder, Heinrich XIII, Príncipe de Reuss, que teria assumido as rédeas na Alemanha se o golpe tivesse dado certo, teria tentado estabelecer laços com o consulado russo na cidade de Leipzig.













O homem teria se encontrado com diplomatas russos pelo menos duas vezes. No entanto, como apontou o jornal, os investigadores não encontraram nenhuma pista que sugira que Moscou tenha respondido a essas aberturas.

Uma cidadã russa chamada Vitalia B. também está entre os suspeitos.

Em comentários anteriores sobre o caso, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, negou qualquer envolvimento com os conspiradores, descrevendo a suposta conspiração como um assunto doméstico alemão.

Entre os suspeitos estão dois atuais e um ex-membro do partido de direita Alternativa para a Alemanha, afirmou o artigo.

O núcleo da rede era supostamente composto pelos chamados Reichsbuerger (‘Cidadãos do Reich’), que acreditam que o estado alemão após a Segunda Guerra Mundial não é um país soberano.

Vinte e três supostos membros da quadrilha estão atualmente sob custódia, com mais 31 sob investigação, informou o NYT.