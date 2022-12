Rússia pronta para anunciar resposta ao ‘preço máximo’ do petróleo – Vedomosti — CMIO

Um decreto presidencial que define as medidas está quase pronto, informa o jornal

As autoridades russas têm “geralmente acordado” em resposta ao teto de preço de uma coalizão ocidental para o petróleo transoceânico do país que entrou em vigor na semana passada, informou o jornal Vedomosti na terça-feira.

Moscou proibirá as vendas de petróleo sob contratos que especificam um teto de preço, de acordo com o relatório, que cita fontes do governo. Além disso, as exportações serão proibidas para países que exigem o teto como condição em seus contratos de fornecimento, ou se seus preços de referência forem fixados no nível de teto de $ 60 por barril.

Um decreto descrevendo o mecanismo está sendo finalizado pelo governo do presidente, disseram as fontes. Ela entrará em vigor imediatamente após sua emissão e será válida até 1º de julho de 2023, com possibilidade de prorrogação. Na segunda-feira, o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, disse que o decreto seria anunciado “nos próximos dias.”

O documento também conterá uma cláusula que permite aos compradores contornar as restrições se receberem a aprovação do governo. As medidas não se aplicam a contratos celebrados antes de 5 de dezembro, data em que o preço máximo entrou em vigor. Uma das fontes disse que a versão final do decreto pode incluir uma cláusula sobre o desconto marginal do petróleo russo em relação aos graus internacionais.

O limite de preço foi introduzido pela UE, países do G7 e Austrália em 5 de dezembro. O mecanismo proíbe empresas ocidentais de fornecer transporte marítimo, seguro e outros serviços a petroleiros que transportam petróleo russo, a menos que a carga seja comprada no limite de preço ou abaixo dele.

