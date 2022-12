Suíça lança site para monitoramento de fornecimento de energia em tempo real, diz Conselho Federal

“O Escritório Federal de Energia publicou hoje um painel de controle incluindo indicadores-chave do estado atual do suprimento de energia da Suíça”, disse o conselho em um comunicado.

As autoridades divulgaram que os dados que representam o consumo de eletricidade e gás ou produção local e importações vão ser continuamente atualizados no site energiedashboard.admin.ch.

“Atualmente, [o banco de dados] abrange os setores da eletricidade e do gás. Estão a ser considerados agentes adicionais de energia e outro tipo de informação”, acrescenta o comunicado.

Em novembro, as autoridades suíças divulgaram um plano para economizar eletricidade dependendo do nível de ameaça de escassez. Entre as medidas propostas estão limitar a temperatura da água na máquina de lavar a 40 graus Celsius, além de reduzir para 100 quilômetros por hora a velocidade permitida nas rodovias.