Força Espacial dos EUA ativa primeiro comando no exterior – CMIO

O ramo militar foi implantado na Coreia do Sul para ajudar a detectar lançamentos de mísseis e outras ameaças potenciais

O mais novo ramo militar dos EUA, a Força Espacial, estabeleceu seu primeiro comando em solo estrangeiro, estabelecendo-se na Coreia do Sul em meio a crescentes tensões com China, Rússia e Coreia do Norte.

A nova unidade foi formalmente lançada em uma cerimônia de ativação na quarta-feira na Base Aérea de Osan, cerca de 65 km (40 milhas) ao sul de Seul. Ele ajudará a coordenar as operações espaciais na península dividida, como a detecção de lançamentos de mísseis pela Coreia do Norte e a supervisão das comunicações por satélite.

a implantação “aumenta nossa capacidade de defender a pátria e garantir a paz e a segurança na península coreana e no nordeste da Ásia”, O general do Exército dos EUA, Paul LaCamera, comandante dos 28.500 soldados americanos estacionados na Coreia do Sul, disse na cerimônia.

Questionado sobre como os adversários dos EUA deveriam interpretar a mudança, o comandante da nova unidade, tenente-coronel Joshua McCullion, disse esperar que isso dissuadisse os conflitos. “A esperança é que eles vejam que estamos prontos. Eu e meus guardiões estamos prontos para partir, dia ou noite. Essa é (a mensagem) que queremos que o adversário, seja quem for o adversário, leve.”

A Força Espacial dos EUA foi formada em 2019 e abriu seu centro de comando regional Indo-Pacífico no Havaí no mês passado. O comando da Coreia é um subcomponente da Força Espacial Indo-Pacífico dos EUA. As forças armadas americanas têm cerca de 750 bases em 80 países ao redor do mundo e atraíram críticas por também armar o espaço. O Pentágono respondeu que os EUA devem tratar o espaço como um “domínio de guerra” por causa das ameaças da Rússia e da China.













O Tratado do Espaço Sideral de 1967, assinado pelos EUA, União Soviética e Reino Unido, prometia reservar espaço para “fins pacíficos”.

As duas Coreias permanecem tecnicamente em guerra porque seu conflito de 1950-1953 terminou em um armistício, não em um tratado de paz. O barulho de sabre pelos dois países, incluindo testes de mísseis por Pyongyang, aumentou este ano, com o líder norte-coreano Kim Jong-un prometendo um “totalmente” resposta nuclear à agressão americana.

No entanto, a Força Espacial escolheu a Ásia-Pacífico para seu primeiro centro de comando regional em grande parte por causa da preocupação com a China, que o subsecretário de Defesa do Pentágono, Lloyd Austin, classificou como a principal ameaça à segurança nacional dos EUA. “Todos os dias, o secretário Austin nos lembra do desafio do ritmo, e isso é a China”, O general David Thompson, vice-chefe de operações espaciais, disse a repórteres no mês passado.