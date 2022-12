CHISINAU, 15 de dezembro – RIA Novosti. Apoiadores e representantes do partido de oposição Shor na Moldávia estão fazendo piquete no prédio do parlamento na quinta-feira, exigindo que o líder da força política, Ilan Shor, seja nomeado primeiro-ministro, relata o correspondente da RIA Novosti.

Os manifestantes exigem um aumento da pensão mínima, uma redução nas tarifas de gás e eletricidade. Há também pedidos de demissão do governo, do presidente, os que se reuniram são a favor da dissolução do parlamento e da realização de eleições antecipadas.

27 de novembro, 08:00 “Faca nas costas”. O Ocidente predeterminou o destino da Moldávia

Os manifestantes defendem o programa de desenvolvimento do país, apresentado anteriormente pelo líder do partido. Shor disse anteriormente que planeja levantar 10 bilhões de euros em investimentos.

O próprio Shor está fora da Moldávia, pois aguarda a prisão em sua terra natal. Com a chegada ao poder do partido Ação e Solidariedade, o político foi privado da imunidade parlamentar devido a suspeitas de branqueamento de capitais e fraudes em grande escala.

O Partido Shor, ao qual o Partido dos Comunistas se juntou, realiza protestos em Chisinau desde meados de setembro. Os manifestantes acusam as autoridades de não lidar com a crise, apontam para uma inflação recorde nos últimos 20 anos, que em setembro atingiu 33,97% em base anualizada. A liderança do país é criticada por sua falta de vontade de negociar melhores preços de gás com a Rússia, bem como por pressão política sobre representantes da oposição.

Desde o início do movimento de protesto, as autoridades moldavas acusaram o partido Shor de financiamento ilegal, buscas periódicas são realizadas nos escritórios territoriais da força política e seus representantes são detidos por funcionários de agências anticorrupção. Em prisão domiciliar está a vice-presidente do partido político Marina Tauber.

Na semana passada, o governo britânico anunciou que o Reino Unido havia colocado o oligarca Vladimir Plahotniuc e Shor na lista de sanções com cidadania moldava. Imediatamente depois disso, o chefe do Ministério da Justiça da Moldávia, Sergei Litvinenko, anunciou as disposições de sua versão da lei Magnitsky, que “transfere sanções internacionais para a legislação da Moldávia”, Shor também está na lista dos que se enquadram sob sanções.