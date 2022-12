UE não chega a acordo sobre teto de preço do gás – Hungria – CMIO

Quase metade dos membros do bloco supostamente quer um teto mais baixo, enquanto outros são céticos sobre a medida

Os países da UE falharam mais uma vez em finalizar um teto para o preço do gás em todo o bloco em uma reunião do Conselho de Ministros de Energia, disse o FM húngaro Peter Szijjarto na terça-feira. Alguns estados querem reduzir o teto, enquanto outros dizem que a medida pode causar estragos nos mercados de energia.

“Houve um longo debate na reunião do Conselho de Energia. Nenhum acordo foi alcançado no plenário, então as discussões continuarão em uma base bilateral”, Szijjarto escreveu no Facebook.

As opiniões sobre a medida proposta semanas atrás divergem muito entre os 27 estados membros da UE, com alguns duvidando de sua eficácia no combate à crise energética, e outros pedindo o menor limite possível.

De acordo com o plano original apresentado pela Comissão Europeia, o teto do preço do gás deve ser acionado quando os preços na bolsa TTF, referência de gás na Europa, atingirem € 275 (US$ 292) por megawatt/hora e forem € 58 acima do preço de referência do GNL para dois semanas. O plano foi recebido com críticas, com alguns estados membros preocupados que apenas pioraria a volatilidade do mercado, enquanto outros argumentaram que o nível era alto demais para ser eficaz.













Na semana passada, o Conselho da UE propôs reduzir o limite para € 220 e reduzir o prazo para cinco dias, além de reduzir a diferença com os preços globais de GNL para € 35, de acordo com um documento preliminar visto pela Reuters. No entanto, 12 países disseram que o preço ainda seria muito alto, exigindo que fosse reduzido para € 160 com um spread de € 20.

Mais cedo na terça-feira, a ministra da transição energética da França, Agnes Pannier-Runacher, disse que um acordo sobre o limite pode ser alcançado mais cedo ou mais tarde.

“Acredito que começamos a aproximar nossas posições”, ela disse à imprensa antes da reunião de terça-feira, acrescentando que qualquer teto de preço deve ter como objetivo “assegurar a estabilidade dos mercados financeiros.”

