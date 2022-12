EUA acusam chefe da FTX de conspiração e fraude – CMIO

A Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC) afirmou na terça-feira que o ex-presidente-executivo da FTX, Sam Bankman-Fried, orquestrou um esquema de anos para fraudar investidores de capital, levantando mais de US$ 1,8 bilhão.

Bankman-Fried foi preso na segunda-feira nas Bahamas e enfrenta extradição para os EUA por acusações criminais.

De acordo com uma declaração no site da SEC, o bilionário cripto caído ocultou os riscos e o relacionamento da FTX com sua empresa comercial Alameda Research e usou fundos de clientes misturados.

“Alegamos que Sam Bankman-Fried construiu um castelo de cartas com base no engano enquanto dizia aos investidores que era um dos edifícios mais seguros em cripto”, disse. disse o presidente da SEC, Gary Gensler.

O regulador alega que o Bankman-Fried desviou bilhões de dólares de fundos de clientes para ajudar no crescimento de suas outras entidades. A Alameda Research foi supostamente autorizada a carregar um saldo negativo na FTX e estava isenta dos protocolos de risco da bolsa.

De acordo com a queixa da SEC, Bankman-Fried instruiu pessoalmente que a FTX “motor de risco” não se aplica à Alameda e escondeu dos investidores a extensão dos laços entre as duas empresas.

A SEC também acusa que, no mês passado, o Bankman-Fried continuava a enganar os investidores enquanto tentava preencher um buraco multibilionário no balanço patrimonial da FTX. Só parou quando a FTX e a Alameda pediram proteção contra falência em 11 de novembro, disse o regulador.

A SEC está tentando barrar Bankman-Fried como executivo ou diretor de uma empresa pública e proibi-lo de oferecer criptomoedas ou outros valores mobiliários. O regulador do mercado de valores mobiliários também está tentando forçá-lo a entregar seus ativos.

