Forças de Israel na Cisjordânia destroem casas e prédios de palestinos

Diversas casas no vilarejo de al-Jiftlik, perto da cidade de Jericó, foram demolidas pelas forças israelenses. Também na Cisjordânia, foram derrubados 17 celeiros de metal que os palestinos usavam para criar gado.

O governo de Israel argumenta que as construções são ilegais por estarem localizadas na chamada Área C da Cisjordânia, governada pelos militares israelenses .

As autoridades palestinas, segundo a agência de notícias Wafa, comunicou que soldados invadiram a aldeia e começaram a demolir as casas com uma escavadeira. Novas operações de demolição ainda estão em andamento, disse ele.