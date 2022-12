A Rússia está discutindo os parâmetros do acordo sobre o ZNPP com a AIEA, observou o Ministério das Relações Exteriores

Moscou está discutindo os parâmetros do acordo sobre o Zaporizhzhya NPP diretamente com o Secretariado da AIEA, nenhum intermediário, inclusive em Paris, é necessário para isso, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, na quinta-feira, comentando as palavras do presidente francês Emmanuel Macron de que ele desempenhou um papel importante na organização de uma visita missionária à estação.