Indianos enfrentam anos de espera por vistos americanos – CMIO

A indústria do turismo americana está sofrendo, pois os estrangeiros continuam incapazes de obter os documentos necessários após a Covid

Turistas indianos que desejam viajar para os EUA geralmente esperam anos por um visto de turista, informou a CNN na terça-feira. Embora os possíveis visitantes devam enviar informações detalhadas sobre sua viagem, prova de que são financeiramente solventes, seu histórico de trabalho e educação e informações sobre parentes nos EUA – há outros obstáculos a serem superados.

Dependendo de onde moram, os indianos podem esperar quase três anos apenas para uma entrevista pessoal, que é a última etapa para obter um visto americano. Esse gargalo pode ser atribuído a atrasos que persistem desde o Covid-19, que viu Washington interromper todos os serviços diplomáticos, exceto os de emergência.

O Departamento de Estado dos EUA disse ao jornal que o tempo de espera para uma entrevista em suas missões na Índia foi em média de 780 dias em Hyderabad e 936 dias em Nova Delhi, e chegou a impressionantes 999 dias para os residentes de Mumbai neste mês. Enquanto um representante explicou que Washington está trabalhando para acelerar o processo, trazendo novos funcionários e expandindo as isenções de entrevista para trabalhadores temporários e estudantes, eles também alegaram que as coisas voltariam ao pré-pandemia.normal” até 2023 – dando-lhes menos de um mês para colocar a casa em ordem.













A Associação de Viagens dos Estados Unidos conduziu recentemente um estudo revelando que a falha em processar os pedidos de visto em tempo hábil estava reduzindo severamente as receitas do turismo, com viajantes dos principais mercados, como Índia, Brasil e México, optando por ir para outro lugar. “O visitante que você dissuade hoje também é o visitante que escolhe não vir amanhã”, disse o CEO do grupo, Geoff Freeman, à CNN.

Os turistas indianos foram classificados como os quintos maiores gastadores do turismo americano em 2019, mas com os pedidos de visto quase parados, o estudo estimou que os EUA perderiam US $ 1,6 bilhão apenas em 2023 de turistas indianos que – incapazes de garantir o cobiçado visto – optarão por gastar suas rúpias em outro lugar.

Embora visitar os Estados Unidos como turista possa exigir um planejamento cada vez maior, entrar ilegalmente no país nunca foi tão popular. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA relatou um recorde de 2,3 milhões de encontros com migrantes este ano. Os ilegais que buscam asilo nos Estados Unidos têm que esperar uma média de 785 dias para que seu pedido seja ouvido a partir deste mês, mas podem permanecer nos Estados Unidos durante esse período.