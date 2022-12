UE e Reino Unido carregam diesel russo antes do embargo – Bloomberg – CMIO

As importações totais de dezembro do combustível devem atingir uma alta de quase seis anos, com a Rússia permanecendo o maior fornecedor da região

A Europa Ocidental continua a estocar combustível do tipo diesel russo, apesar do iminente embargo aos produtos petrolíferos do país, informou a Bloomberg na quarta-feira, citando dados fornecidos pela Vortexa.

De acordo com os cálculos do outlet, com base nos dados, cerca de metade das importações de diesel fluvial para a União Europeia e o Reino Unido nos primeiros 10 dias de dezembro vieram de instalações de navegação russas. Os dados mostram que as importações de combustível russo vêm crescendo há três meses consecutivos.

Embora a Rússia não seja o único país que fornece à região combustível do tipo diesel, os embarques da Arábia Saudita, seu segundo maior fornecedor, totalizaram meros 300.000 barris por dia contra 750.000 da Rússia no período do relatório.

Analistas dizem que o aumento nas importações de diesel da Rússia pode resultar do desejo da região de estocar o combustível antes do embargo aos produtos petrolíferos russos entregues por via marítima, que deve entrar em vigor no início de fevereiro. Embora os dados mostrem que os embarques de outros fornecedores também vêm crescendo, a Rússia continua sendo o maior fornecedor de diesel para a Europa Ocidental, e especialistas dizem que pode ser difícil para a região encontrar rapidamente um substituto para os barris russos.

As importações globais de combustível do tipo diesel para a UE e o Reino Unido no período do relatório totalizaram mais de 16 milhões de barris. Analistas dizem que, nesse ritmo, as importações totais de diesel para a região em dezembro podem atingir o segundo maior nível desde pelo menos o início de 2016.

