Analista: quem compra de empresas implicadas com trabalho escravo é conivente com essa prática

“Não adianta ficar reclamando da corrupção, do trabalho escravo quando se consome produtos oriundos do crime e de suas diversas modalidades. Nossas relações não podem ser mais pautadas pela lei do mais esperto, e sim pela eticidade. O fator primordial do nosso país hoje é a questão ética. Ela é transversal na sociedade brasileira, pois pega do rico ao pobre. O país não vai dar uma virada se não tiver um novo comportamento ético. É não ser partícipe de situações como essa de descumprimento de normas de violação de direitos fundamentais das pessoas que fazem esses produtos. Pessoas que compram esses produtos são coniventes com essas práticas, nós não podemos aceitar isso e devemos reagir.”