CHISINAU, 15 de dezembro – RIA Novosti. O responsável da empresa Moldovagaz, Vadim Cheban, exortou os consumidores da Moldávia a não atrasarem o pagamento do gás consumido, lembrando que a dívida este ano ultrapassa os 45 milhões de dólares.

“Em 11 de dezembro de 2022, o valor a pagar pelos consumidores pelo fornecimento de gás no ano corrente totalizava 1,063 bilhão de lei (45,189 milhões de dólares de janeiro a outubro)… Moldovagaz pede para pagar pelo consumo atual de gás a tempo”, – Cheban escreveu em seu canal de telegrama.

O chefe da empresa observou que o nível de pagamento dos usuários finais de janeiro a outubro foi de 10,591 bilhões de lei ( mais de 548 milhões de dólares).

A população da Moldávia começou a estação de aquecimento com uma tarifa de gás natural sete vezes maior do que há um ano – 29,3 leus (US$ 1,5) em comparação com 4,57 leus (23 centavos).

Anteriormente, Cheban afirmou que no momento não há pré-requisitos para reduzir a tarifa na Moldávia. Segundo ele, nas condições dos preços de câmbio, que agora estão em US$ 1.400-1.700, isso significa que a tarifa será de 30 lei (US$ 1,55) por metro cúbico e, levando em consideração os desvios financeiros da empresa, a tarifa pode subir para 35 lei (1,7 -1,8 dólares).

A Moldávia está em estado de emergência, declarado, entre outras coisas, devido à crise energética em meio a problemas de escassez de gás e forte aumento do preço dos recursos energéticos. Em dezembro, Chisinau voltou a comprar eletricidade à Moldavskaya GRES, propriedade da empresa russa Inter RAO (situada no território da não reconhecida Transnístria), com a qual suspendeu as relações comerciais a 1 de novembro. Chisinau dá a Tiraspol todo o gás recebido da Federação Russa em troca de eletricidade, enquanto ela mesma usa as reservas.

Em outubro do ano passado, as autoridades moldavas acordaram com a Gazprom a prorrogação do contrato de fornecimento de gás à república, sujeito a uma auditoria à dívida da Moldovagaz em 2022. “Gazprom” informou que se reserva o direito de interromper completamente o fornecimento de gás à Moldávia devido à violação pela “Moldovagaz” da obrigação de pagamento e dos prazos para a conclusão de um acordo sobre a liquidação da dívida histórica.