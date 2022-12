Biden enfrenta resistência africana por postura anti-Rússia – mídia – CMIO

O presidente dos EUA iniciou uma cúpula com os líderes do continente em meio a frustrações com a crise na Ucrânia

O presidente dos EUA, Joe Biden, abriu uma cúpula em Washington com quase 50 nações africanas. Ele está prometendo aumentar o investimento e a ajuda em um momento em que também está lutando para manter os líderes do continente a bordo de sua campanha para punir e isolar a Rússia por causa do conflito na Ucrânia.

As nações africanas são declaradamente em grande parte “ambivalente” sobre – e cada vez mais frustrado com – os esforços de Biden para reunir apoio a Kiev e condenação global da Rússia, informou o Washington Post no início desta semana. Na quarta-feira, o governo de Biden convocou a primeira Cúpula de Líderes EUA-África em oito anos, prometendo US$ 15 bilhões em novos investimentos no continente.

“O evento ocorre enquanto a Casa Branca está trabalhando, com sucesso misto até agora, para obter apoio de nações africanas que foram especialmente atingidas pelas consequências da guerra na Ucrânia, especialmente uma escassez de trigo e uma interrupção no fornecimento de alimentos, mas também o aumento dos preços de fertilizantes e combustíveis”, disse o Post.

Outro meio de comunicação, The Hill, observou que os líderes africanos estão céticos de que os EUA sejam um parceiro confiável. “Eles não nos veem como confiáveis,” Cameron Hudson, especialista em África do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, disse ao The Hill. “Eles nos veem como pouco confiáveis, e esta cúpula é o começo do esforço para tentar reescrever essa narrativa.”

Ebenezer Obadare, membro sênior do Conselho de Relações Exteriores, especulou que a reação dos líderes africanos ao conflito na Ucrânia pode ter “abalado” formuladores de políticas dos EUA, alarmando-os sobre a forte influência da China e da Rússia no continente. “Isto parece ser uma abertura. Isso parece nascer da percepção de que as coisas não são mais o que costumavam ser.”

“E se os Estados Unidos vão ter que manter seus aliados na região, vão ter que dar uns amassos”.

Biden iniciou esses esforços na quarta-feira, tentando convencer os líderes visitantes de que Washington vê a prosperidade da África como uma prioridade. Ele também falou sobre o papel do continente em abordar “guerra e instabilidade”, entre outras crises globais. “Não podemos resolver nenhum desses problemas sem a liderança africana à mesa”, disse Biden.

A África do Sul está entre os países que desprezaram as sanções anti-Rússia. O presidente Cyril Ramaphosa, que anteriormente sugeriu que a OTAN instigou a crise na Ucrânia, instou Biden em setembro a não “punir” as nações africanas pressionando-as a cortar relações com Moscou.