EUA colocarão mais empresas chinesas na lista negra – Bloomberg – CMIO

A administração do presidente dos EUA, Joe Biden, planeja colocar a grande fabricante de chips Yangtze Memory Technologies (YMTC) e mais de 30 outras empresas chinesas em uma lista negra comercial que as impediria de comprar certos componentes americanos, informou a Bloomberg na terça-feira.

Fontes disseram à agência que o Departamento de Comércio dos EUA adicionará as empresas à chamada Lista de Entidades já nesta semana.

De acordo com o relatório, as empresas desta lista estão proibidas de comprar tecnologia de fornecedores americanos, a menos que obtenham uma licença especial de exportação. Washington já usou restrições semelhantes à gigante tecnológica chinesa Huawei e outras entidades, citando riscos à segurança nacional.

Em resposta, Pequim criticou as ações de Washington, dizendo que elas interromperam as cadeias de suprimentos. os EUA tem “cooperação econômica politizada e armada”, O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, disse a repórteres na quarta-feira, prometendo tomar medidas para proteger os direitos das empresas afetadas.

As tensões entre os Estados Unidos e a China, as duas maiores economias do mundo, aumentaram à medida que competem pelo domínio de tecnologias-chave, incluindo semicondutores. Em outubro, o governo Biden revelou um amplo conjunto de restrições à capacidade da China de comprar semicondutores e equipamentos para fabricação de chips, colocando a YMTC e outras empresas em uma lista para exame mais minucioso na época.

