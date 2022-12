'Pesadelo antes do Natal': 100.000 enfermeiros britânicos iniciam greve sem precedentes

Report This Content

Estima-se que 100.000 enfermeiros devem participar da paralisação, a primeira nos 106 anos de história de seu sindicato, o Royal College of Nursing (RCN), um movimento que reflete o tamanho do descontentamento no Reino Unido.

A greve no setor de enfermagem segue no esteio de outras paralisações que ocorreram nos últimos meses. Após as greves do sindicatos dos ferroviários e da policiais de fronteira, outras categorias profissionais entrarão em greve até no final do ano, como o correio britânico.

O governo do premiê Rishi Sunak, em dificuldades nas pesquisas, mantém uma posição muito firme contra os sindicatos e promete legislar para reduzir sua margem de manobra.

Panorama internacional Com inflação alta, França, Bélgica, Reino Unido e Grécia enfrentam greves em setores críticos

Os enfermeiros pedem um aumento salarial de pouco mais de 19%. Um pedido considerado “impossível” pelo governo, escreve o Le Figaro.

A crise que atinge o custo de vida do Reino Unido, com a inflação acima de 10% e os preços dos alimentos disparando, vem provocando tensões sociais que atingem diversos segmentos da economia.

Rishi Sunak argumenta que seguidas greves que atingem o país devem ser atribuídas aos trabalhistas, o principal partido de oposição, “por causa de seus vínculos com os sindicatos”. Ele descreveu as greves como um “pesadelo antes do Natal“.

O sindicato dos enfermeiros garantiu que os serviços não serão afetados e “a segurança do paciente é a principal prioridade de todos”.

Panorama internacional Inflação no Reino Unido atinge o maior patamar em 40 anos





