Chefe da OMS diz que tio foi ‘assassinado’ em região devastada pela guerra – CMIO

Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus disse que seu parente estava entre dezenas de pessoas mortas por forças da Eritreia em Tigray

O chefe da Organização Mundial da Saúde (OMS) disse que seu tio foi morto junto com mais de 50 outras pessoas na região de Tigray, devastada pela guerra, em seu país natal, a Etiópia. Tedros Adhanom Ghebreyesus culpou o ataque às tropas da vizinha Eritreia.

A revelação veio nos momentos finais da coletiva de imprensa do Dr. Tedros em Genebra na quarta-feira, dedicada ao Covid-19, o vírus mpox e outros assuntos globais de saúde. O chefe da OMS, que nasceu em Tigray, disse que queria cancelar o evento por estar “não está em boa forma” depois de saber no fim de semana sobre a morte de seu tio “assassinato.”

O ataque das forças da Eritreia, no qual seu parente morreu, foi “apenas arbitrário,” ele adicionou.

“Falei com minha mãe e ela ficou muito arrasada porque ele era o caçula da família”, disse. Tedros disse aos jornalistas. Ele não revelou o nome do parente morto, apenas disse que ele tinha 57 anos.

Nem as autoridades etíopes nem as da Eritreia comentaram oficialmente as alegações do chefe de saúde da ONU.













Milhares foram mortos e mais de dois milhões deslocados em um conflito devastador que eclodiu em Tigray, no norte da Etiópia, em 2020, depois que o governo lançou uma operação militar contra a separatista Frente de Libertação do Povo de Tigray (TPLF). Os lados assinaram um cessar-fogo no início de novembro que viu a autoridade federal restaurada em Tigray e o TPLF concordando em se desarmar.

No entanto, a Eritreia, que forneceu assistência militar às autoridades de Adis Abeba durante as hostilidades, não fez parte do acordo. Testemunhas e trabalhadores humanitários disseram à Reuters que, apesar da trégua, houve saques, prisões e assassinatos de civis pelas tropas eritreias nas cidades que ainda controlam em Tigray.

“Espero que o acordo de paz se mantenha e esta loucura pare. Mas é apenas um momento muito, muito difícil para mim,” disse Tedros.

O chefe da OMS há muito soa o alarme sobre os combates em Tigray, que ele chamou de “o pior desastre da Terra”. Tedros também expressou frustração por, ao contrário do conflito na Ucrânia, ter sido ignorado pelo Ocidente. “Não sei se o mundo realmente dá a mesma atenção às vidas de negros e brancos” disse ele em abril.

Durante o conflito, o governo etíope culpou Tedros por trabalhar para obter armas e apoio diplomático para as forças separatistas em Tigray. O oficial de saúde negou essas acusações.