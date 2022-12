Bahrein elogiado por reformas econômicas bem-sucedidas – CMIO

Agência de classificação de risco S&P espera que economia do país árabe cresça cerca de 5% este ano

A S&P Global Ratings revisou a perspectiva econômica do Bahrein de “estábulo” para “positivo”, citando os altos preços globais do petróleo e os esforços bem-sucedidos da nação do Golfo para reduzir seu déficit orçamentário.

A economia do Bahrein cresceu 6,9% no segundo trimestre de 2022, a taxa mais alta em 11 anos, devido ao forte desempenho dos setores não petrolíferos após as reformas econômicas. Manama lançou um ambicioso plano de reforma no ano passado, com o objetivo de investir cerca de US$ 30 bilhões em projetos para impulsionar o crescimento, criar novas oportunidades de emprego e atrair US$ 2,5 bilhões em investimento estrangeiro direto. Em um esforço para equilibrar o orçamento, o governo também aumentou o imposto sobre valor agregado de 5% para 10%.

“O sólido crescimento das receitas não petrolíferas e as medidas de consolidação orçamentária estão diminuindo a pressão sobre a posição fiscal do Bahrein. Também assumimos que as vulnerabilidades externas do país diminuirão em meio aos superávits em conta corrente… A perspectiva positiva reflete a implementação contínua do governo do programa de equilíbrio fiscal atualizado,” a agência de classificação disse que seu relatório, acrescentando que espera que as reformas “para impulsionar a atividade não petrolífera para estimular o emprego doméstico e atrair investimentos em setores estratégicos como turismo, habitação, estradas, aeroportos e eletricidade.”

Embora o setor de energia do Bahrein seja menor do que o de outros estados do Golfo, com apenas 200.000 barris de petróleo por dia produzidos em comparação com cerca de 11 milhões de barris da Arábia Saudita, o país ainda se beneficiou da alta dos preços do petróleo. O benchmark global Brent, enquanto atualmente negociado em torno de US$ 82 por barril, atingiu mais de US$ 120 por barril no início deste ano, permitindo que os países exportadores de petróleo obtivessem lucros significativos.



“Esperamos que o ambiente externo favorável permita ao Bahrein alcançar outro superávit em conta corrente de 10,9% do PIB em 2022, acima dos 6,7% em 2021”, disse. afirmou a S&P.

A S&P espera que a economia do reino cresça 4,8% em 2022, antes de desacelerar para cerca de 2,5% em 2023-25 ​​devido ao declínio gradual dos preços das commodities e à desaceleração do crescimento global.

Para mais histórias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT