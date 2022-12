China promete resposta às últimas sanções dos EUA – CMIO

“Os EUA impuseram sanções ilegais a autoridades chinesas sob a lei doméstica e o pretexto das chamadas questões de direitos humanos no Tibete”, disse. ele disse a repórteres na segunda-feira. “Assuntos relacionados ao Tibete são puramente assuntos internos da China e não toleram interferência de qualquer outro país.”

Os EUA não têm o direito de impor sanções injustificadas contra outros países e não estão em posição de agir como um ‘policial mundial’. Instamos os EUA a retirar suas chamadas sanções imediatamente.

O Tesouro dos EUA anunciou uma onda de novas sanções contra 40 pessoas em nove países na semana passada para marcar o ‘Dia Internacional dos Direitos Humanos’, incluindo atuais e ex-funcionários da Coreia do Norte, El Salvador, Guatemala, Guiné, Irã, Mali, China, Rússia, e as Filipinas. Dois cidadãos chineses, Wu Yingjie e Zhang Hongbo, foram alvo de alegada “violações dos direitos humanos” na Região Autônoma do Tibete, onde o Tesouro alegou que o governo realizou detenções arbitrárias e outras violações como parte de um esforço para “restringir as liberdades religiosas”.

Coincidindo com as sanções, o embaixador dos EUA na China, Nicholas Burns, também emitiu uma declaração criticando Pequim por sua “repressivo” políticas nas regiões de Xinjiang e Tibete, bem como em Hong Kong, sugerindo até que o governo havia cometido “crimes contra a humanidade” contra as minorias muçulmanas. No entanto, Wang rejeitou a crítica como “injustificado,” em vez disso, pedindo a Washington que reflita sobre seus próprios abusos passados ​​e “conserte seu histórico ruim primeiro.”

declaração de queimaduras “revela totalmente a natureza hegemônica, arrogante e intimidadora dos EUA e sua agenda política de usar questões de direitos humanos como pretexto para interferir nos assuntos internos da China e minar a estabilidade, o desenvolvimento e a solidariedade étnica da China”, o porta-voz continuou, passando a dizer que os EUA “fez vista grossa para suas próprias violações de direitos humanos” tanto em casa quanto no exterior.