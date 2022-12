EUA coordenarão sanções à Coreia do Norte – Seul – CMIO

Enviado à Coreia do Norte acusou o país de se tornar “mais agressivo” em seus testes de armas

Os EUA concordaram em colaborar com o Japão e a Coreia do Sul em futuras sanções a Pyongyang, disse um alto funcionário sul-coreano. A declaração vem depois que o Departamento de Estado dos EUA declarou que Washington “não hesitará” colocar na lista negra qualquer pessoa encontrada ajudando os programas nucleares ou de mísseis da Coreia do Norte.

Falando após uma cúpula trilateral com seus colegas americanos e japoneses na Embaixada dos EUA na Indonésia na terça-feira, o enviado de Seul para assuntos de paz e segurança na Península Coreana, Kim Gunn, disse que os três aliados trabalharão mais de perto enquanto planejam novas penalidades para o Norte.

“Coreia do Sul, Japão e Estados Unidos coordenarão as sanções e fecharão lacunas no regime de sanções internacionais contra a Coreia do Norte”, disse. disse o funcionário, citado pela Reuters, acrescentando que Pyongyang está “tornando-se mais agressivo e flagrante em sua ameaça nuclear”.













Kim se reuniu com o enviado de Washington para a Coreia do Norte, Sung Kim, bem como com o alto funcionário do Ministério das Relações Exteriores do Japão, Takehiro Funakoshi, e discutiu “segurança regional”, maneiras de trazer Pyongyang de volta à mesa de negociações e como responder a um futuro teste nuclear do Norte, de acordo com Yonhap.

Os comentários do enviado vieram poucas horas depois que o porta-voz do Departamento de Estado dos EUA, Ned Price, disse a repórteres que os EUA estão “sempre procurando indivíduos que seriam apropriados para sancionar” por ajudar os programas de armas nucleares ou mísseis balísticos da Coreia do Norte, acrescentando “não hesitaremos em fazer isso.”

A Coreia do Norte realizou um número recorde de testes de armas este ano, muitos em retaliação direta aos exercícios militares conjuntos entre Estados Unidos e Coreia do Sul, que a RPDC denunciou repetidamente como prática para uma invasão. No entanto, Washington, Seul e Tóquio também soaram alarmes sobre os lançamentos de mísseis do Norte, alegando que eles minam a estabilidade regional e aumentam as chances de conflito na Península Coreana.

Na segunda-feira, o primeiro-ministro sul-coreano, Han Duck-soo, alegou que a Coreia do Norte está se preparando para outro teste nuclear, ecoando advertências semelhantes de autoridades americanas nos últimos meses. Embora Han reconhecesse que não poderia dizer “exatamente quando” Se o teste for realizado, tanto os EUA quanto a Coreia do Sul prometeram uma resposta severa caso o Norte prossiga com uma detonação nuclear, o que marcaria o sétimo teste do país desde seu primeiro teste bem-sucedido em 2006.