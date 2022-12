Motins da multidão pró-Bolsonaro no quartel-general da polícia brasileira — CMIO

Apoiadores radicais do presidente cessante Jair Bolsonaro do Brasil tentaram invadir o QG da Polícia Federal depois que um deles foi preso por ordem do Supremo Tribunal Federal. Alguns bolsonaristas acreditam que sua derrota eleitoral foi fruto de fraude eleitoral e pediram um golpe militar.

O fato aconteceu na noite desta segunda-feira na capital, Brasília. Uma multidão de manifestantes pró-Bolsonaro, que usavam camisetas com a assinatura da seleção nacional de futebol, se reuniu em torno do prédio administrativo, aparentemente acreditando que os policiais que prenderam o ativista o levaram para lá, segundo a mídia local.

O órgão de segurança convocou colegas da Polícia Militar para ajudar. Durante o confronto que se seguiu, a polícia usou gás lacrimogêneo e disparou balas de borracha contra a multidão de vândalos que atiravam pedras e os confrontava.

Em meio à violência, houve alguns danos ao patrimônio público e privado. Vários carros e pelo menos um ônibus estacionados na área foram incendiados pelos manifestantes. Alguns relatos afirmam que o motorista estava dentro quando o ônibus foi incendiado, mas conseguiu escapar ileso.

🚨COVARDIA!Polícia Militar chegou com tudo.Confronto em plena capital do BRASIL. O POVO está revoltado💪🇧🇷BRASÍLIA está em ritmo de guerra. pic.twitter.com/LrIgPhtKJL — RickPedroso 🌐 (@Rickemi_japan) 13 de dezembro de 2022

As autoridades também evacuaram um shopping center próximo devido a preocupações de que a perturbação pudesse se espalhar para lá. Após os confrontos, as ruas ficaram repletas de escombros, segundo imagens do local.

A rebelião ocorreu depois que o Supremo Tribunal do Brasil ordenou a prisão de dez dias de um ativista pró-Bolsonaro, que também é líder do grupo indígena Xavante. José Acácio Serere Xavante foi preso por usar sua influência para incitar a violência e o comportamento criminoso.

AGORA: Manifestantes bolsonaristas atacam a sede administrativa da Polícia Federal, queimam carros, ônibus e depredam edifícios em Brasília. A confusão começou após a prisão de indígena que incitou ataque contra juízes e o presidente eleito. O cenário na região é de guerra. pic.twitter.com/RB2xNmKI3G — Renato Souza (@reporterenato) 13 de dezembro de 2022

De acordo com a mídia brasileira, o homem é um defensor ativo da anulação do resultado da eleição presidencial de 30 de outubro, que o atual líder perdeu para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Bolsonaro nunca admitiu publicamente a derrota e afirmou, sem fornecer evidências, que o sistema de votação eletrônica do Brasil era vulnerável a adulterações.

Alguns bolsonaristas acreditam que a eleição foi roubada de seu candidato e convocaram abertamente os militares a dar um golpe para impedir que Lula assumisse o cargo. Na segunda-feira, sua vitória foi certificada pelo Tribunal Federal Eleitoral (TSE), fato que o líder xavante buscou impedir.

A polícia reforçou a segurança em torno de um hotel em Brasília onde Lula está hospedado.