Nações da UE apresentam protesto formal sobre comentário de Macron – Reuters – CMIO

Os estados bálticos, a Polônia e a Eslováquia se opõem à sugestão de que a Rússia deva receber garantias de segurança

A França está enfrentando uma reação de um grupo de outros estados membros da UE sobre a proposta do presidente Emmanuel Macron de que a OTAN deve oferecer garantias de segurança a Moscou, se e quando as partes do conflito em andamento na Ucrânia se reunirem para negociações de paz.

Letônia, Lituânia, Estônia, Polônia e Eslováquia apresentaram um protesto formal contra a sugestão de Macron, segundo a Reuters.

Citando fontes diplomáticas, a agência noticiosa informou que a República Checa, que agora detém a presidência do Conselho da UE, colaborou na preparação da diligência, que foi entregue ao Ministério dos Negócios Estrangeiros francês. No entanto, não está claro se a própria Praga, ou qualquer outra nação, apoiou o documento, acrescenta o relatório.

De acordo com o relatório, o projeto de demarche distribuído pela República Tcheca aos estados membros da UE na semana passada argumentou que os esforços anteriores da Rússia com relação à arquitetura de segurança europeia buscavam dividir e enfraquecer a Europa.













Em 3 de dezembro, Macron disse ao canal de TV francês TF1: “Precisamos preparar o que estamos prontos para fazer, como proteger nossos aliados e Estados membros e como dar garantias à Rússia no dia em que ela voltar à mesa de negociações.”

Macron acrescentou que um dos “pontos essenciais” A OTAN tinha que resolver é a preocupação da Rússia de que o bloco militar “chega às suas portas e o desdobramento de armas que podem ameaçar a Rússia.”

Sua sugestão rapidamente foi criticada pela Ucrânia e pelos Estados Bálticos.

O vice-ministro das Relações Exteriores da Polônia, Pawel Jablonski, por sua vez, disse a repórteres que a Rússia não tinha o direito de “esperar garantias de segurança de ninguém.”

Ele também alertou aqueles que pensavam o contrário de que estavam fazendo um “erro estratégico.”

Os diplomatas franceses tentaram minimizar o comentário, insistindo que foi levado “fora de contexto.”

Enquanto isso, o próprio Macron exortou os aliados europeus a não “criar controvérsia onde não há nenhuma.”