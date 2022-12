Controverso funcionário da Вiden genderfluid perde o emprego – CMIO

O ativista LGBTQ+ Sam Brinton deixou o cargo de vice-secretário assistente do Departamento de Energia dos EUA (DOE) após ser acusado de roubar malas de mulheres em dois aeroportos. Uma das bagagens continha itens no valor total de US$ 3.670, incluindo joias no valor de US$ 1.700, segundo documentos da polícia citados pela Fox News.

“Sam Brinton não é mais um funcionário do DOE”, um porta-voz do departamento disse em um comunicado à mídia na terça-feira. “Por lei, o Departamento de Energia não pode comentar mais sobre questões de pessoal.” Brinton já havia sido colocado em licença administrativa.

Brinton, que usa pronomes ‘eles/eles’ e foi descrito como a primeira pessoa abertamente fluida em termos de gênero a ocupar um cargo tão alto no governo, foi acusado de roubar a mala Vera Bradley de uma mulher de uma esteira de bagagens em Minneapolis-St, em Minnesota. Aeroporto de Paulo. O suposto crime ocorreu em setembro.













O ex-funcionário inicialmente negou ter levado a mala de outra pessoa, mas depois alegou ter pegado o item por engano por estar “cansado,” de acordo com documentos judiciais citados pela mídia.

A polícia de Las Vegas emitiu um mandado de prisão para Brinton este mês relacionado a um incidente separado no Aeroporto Internacional Harry Reid da cidade. Segundo o mandado, imagens de câmeras de segurança ajudaram a identificar o ex-funcionário como o autor do roubo de bagagem em julho.

Engenheiro nuclear treinado, ativista LGBTQ+ e drag performer, Brinton foi nomeado para o DOE em janeiro e, de acordo com o site do departamento, supervisionou a pesquisa e os programas relacionados ao descarte de combustível nuclear usado e lixo radioativo.