Índia acusa China de agitação na fronteira do Himalaia – CMIO

Pequim insiste que a fronteira é estável e pediu a Nova Déli que ajude a manter a paz na região

Pequim foi acusada de tentar “unilateralmente” mudar o status quo na disputada fronteira do Himalaia entre a Índia e a China, de acordo com um comunicado do Ministério da Defesa da Índia na terça-feira.

Tropas indianas e chinesas se enfrentaram no estado de Arunachal Pradesh, no nordeste da Índia, na semana passada, marcando a primeira altercação entre as duas potências com armas nucleares em quase dois anos. Nova Délhi disse que os soldados de ambos os lados sofreram apenas ferimentos leves. A AFP informou que pelo menos seis soldados indianos ficaram feridos na briga.

O ministro da Defesa indiano, Rajnath Singh, afirmou que o incidente de 9 de dezembro foi provocado por tropas chinesas que tentaram cruzar a fronteira. “O confronto que se seguiu levou a uma briga física na qual o Exército indiano bravamente impediu que o PLA invadisse nosso território e os obrigou a retornar aos seus postos”, disse. disse Singh.

A luta teria sido resolvida rapidamente quando os comandantes de ambos os lados se sentaram para discutir a situação. De acordo com Singh, o lado chinês foi solicitado a “abstenha-se de tais ações e mantenha a paz e a tranquilidade” ao longo da fronteira.

Pequim, no entanto, não parece ter reconhecido que houve um confronto. Na terça-feira, o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, Wang Wenbin, insistiu que “Área de fronteira China-Índia é geralmente estável” e observou que ambos os lados continuaram a manter “comunicações suaves” sobre questões relacionadas com as fronteiras. Wang não forneceu detalhes sobre a briga, nem disse quantos soldados chineses ficaram feridos na luta.













O porta-voz afirmou que Pequim espera que o lado indiano “avance na mesma direção que a China” e trabalhe em conjunto para “defender a paz e a tranquilidade da região fronteiriça China-Índia.”

A fronteira de quase 3.500 quilômetros do Himalaia tem sido um ponto de discórdia entre os dois estados asiáticos. Em 1962, China e Índia travaram uma guerra em grande escala pelo controle da área, que Pequim reivindica em sua totalidade e considera parte do Tibete. Os combates corpo a corpo eclodiram ao longo da linha em 2020, depois que a China se opôs à construção de uma estrada pela Índia em seu território reivindicado. A Índia disse ter perdido cerca de 20 soldados mortos, enquanto a China afirmou ter perdido quatro.

A tensão na fronteira aumentou recentemente. A Índia e os EUA realizaram exercícios militares conjuntos na região no mês passado, para grande ira de Pequim, que disse que tais exercícios “não ajudam a construir a confiança bilateral.”