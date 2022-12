A proibição de exportação de microchips chineses inclui a Rússia – Kommersant – CMIO

Os processadores de computador chineses que usam tecnologia original desenvolvida por seus produtores não serão exportados para outras nações, incluindo a Rússia, informou o diário comercial Kommersant, citando uma fonte próxima ao Ministério do Desenvolvimento Digital. Isso pode afetar os planos potenciais de substituição de chips produzidos por grandes empresas como a Intel por produtos alternativos.

A restrição relatada afeta as CPUs mais recentes feitas pela Loongson Technology, que usam a arquitetura do conjunto de instruções LoongArch (ISA). Um ISA determina como um processador lida com os dados, exigindo ajustes do sistema operacional de um computador que o utiliza.

O LoongArch foi lançado em abril de 2021 com o objetivo declarado de tornar a indústria doméstica chinesa de computadores menos dependente de tecnologia estrangeira. A primeira série de CPU usando a nova arquitetura foi lançada em produção no mesmo ano.

De acordo com o Kommersant na terça-feira, o governo chinês proibiu a exportação de CPUs baseadas em LoongArch para outras nações devido a considerações de segurança nacional.

“Os melhores chipsets da China são usados ​​pelo complexo militar-industrial, e essa é a principal razão pela qual eles não estão disponíveis para mercados externos”, a fonte foi citada como tendo dito.













Um grupo da indústria russa criado para promover o comércio com nações asiáticas indicou que a proibição relatada pode ser informal e não explícita.

“Até onde sabemos, não houve declarações oficiais até agora sobre a exportação de processadores Loongson. Em caso de cenário negativo, [we] têm muitas maneiras de comprar tais produtos, inclusive por meio de intermediários menores”, Vitaly Mankevich, chefe da União Russo-Asiática de Industriais e Empresários, disse ao Kommersant.

As sanções impostas à Rússia pelos EUA devido à crise na Ucrânia incluem um embargo a semicondutores que usam tecnologias americanas. A secretária de Comércio dos EUA, Gina Raimondo, afirmou em junho que as exportações globais de chips para a Rússia caíram 90% devido às restrições.

Parte da resposta do governo russo às sanções comerciais ocidentais foi permitir a ‘importação paralela’ – importação através de terceiros países sem o consentimento explícito do vendedor original – de uma ampla variedade de produtos, de roupas a reatores nucleares. Os processadores fabricados pela Loongson são de uso geral, competindo com produtos similares projetados por pesos pesados ​​globais como Intel e AMD.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia adota nova lei sobre mercadorias estrangeiras

As compras de eletrônicos de consumo feitas por meio do esquema de ‘importação paralela’ têm sido suficientes até agora para atender à demanda russa, de acordo com o Kommersant. Mas algumas empresas realizaram programas-piloto para explorar a possibilidade de usar chips chineses em vez dos ocidentais. Loongson foi considerado entre as opções, afirmou a fonte do Kommersant.