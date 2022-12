Hong Kong critica o Google na linha do hino – CMIO

Um alto funcionário de segurança diz que a empresa falhou em priorizar as informações corretas sobre a música nacional da cidade

O Google se recusou a garantir que o hino nacional chinês encabeçasse as classificações de pesquisa, em vez de uma música de protesto, quando os usuários digitassem as palavras ‘Hong Kong’ e ‘hino nacional’, disse Chris Tang, o principal oficial de segurança da cidade, na segunda-feira. Ele acusou o gigante das buscas de “padrões duplos” e jurou “fazer tudo o que pudermos para corrigir a situação.”

Hong Kong tornou-se uma cidade chinesa autônoma depois que o domínio britânico terminou lá em 1997. Desde então, a cidade tem usado o hino nacional da China ‘Marcha dos Voluntários’ como seu próprio.

No entanto, ‘Glory to Hong Kong’, uma música escrita em apoio aos protestos anti-Pequim em larga escala que abalaram a cidade em 2019-20, também é destaque nos resultados de pesquisa do Google. A música foi proibida em 2020, pela lei de segurança nacional da China. Os meios de comunicação estatais argumentaram que estava associado a tumultos e distúrbios sociais ocorridos durante os protestos.

No mês passado, o governo de Hong Kong pediu formalmente ao Google que priorizasse o hino da China em vez da música de protesto. “Fomos informados anteriormente pelo Google que todos os resultados de pesquisa foram gerados por um algoritmo sem entrada humana”, disse Tang, acrescentando que a resposta da empresa “feriu os sentimentos do povo de Hong Kong.”

É amplamente conhecido que qualquer pessoa que queira que suas informações sejam vistas por mais pessoas pode gastar dinheiro em anúncios para promover suas postagens. A alegação do Google de que está de mãos atadas é incompreensível.













Tang acusou a gigante de tecnologia do Vale do Silício de “padrões duplos.” Ele apontou para o tribunal superior da UE, que decidiu na semana passada que o Google deve remover as informações se uma parte interessada provar que elas são imprecisas.

O Google não comentou as observações de Tang. A empresa disse sobre a decisão do tribunal da UE na época que “Trabalhou duro” implementar as políticas do bloco e buscou “para encontrar um equilíbrio sensato entre os direitos das pessoas de acesso à informação e privacidade.”

A música de protesto foi tocada acidentalmente no lugar do hino chinês antes de um jogo de rúgbi na Coreia do Sul no mês passado, quando Hong Kong enfrentou a Coreia do Sul. Também foi apresentado como o hino da cidade antes das partidas de rúgbi nos Emirados Árabes Unidos e na Austrália nos últimos meses. Os organizadores do evento pediram desculpas por seus erros após reclamações de autoridades de Hong Kong.