A destransição do ex-Navy SEAL adverte as crianças contra a mudança de gênero – CMIO

O ex-SEAL da Marinha dos EUA, Chris Beck, que se assumiu transgênero em 2013, disse ao New York Post que os adolescentes devem pensar duas vezes antes de tentar mudar de gênero. Beck acusou os médicos que realizam tais procedimentos de “massacrar crianças”.

Beck serviu nas forças armadas dos EUA por 20 anos, completou 13 destacamentos e foi membro do SEAL Team Six – a unidade que matou Osama bin Laden. Ao deixar o serviço militar em 2013, declarou que era transgênero e viveria como mulher.

Kristin Beck – como ele se autodenominava na época – foi elogiada pela CNN e liderou uma parada do orgulho gay em San Francisco. Ele passou por terapia hormonal, cirurgia facial e aumento de mama para “faça seu corpo combinar com sua identidade”, como ele escreveu em sua autobiografia, ‘Princesa Guerreira’.

No entanto, ele contou podcaster conservador Robby Starbuck no início deste mês que este processo “destruiu minha vida”. Beck disse que estava “propagandado” em transição, e entregou hormônios por médicos que nunca questionaram seu estado mental subjacente. Ele parou de tomar esses hormônios em 2015 e disse a Starbuck que “destransicionado” e agora está vivendo como um homem novamente.













Falando ao New York Post na segunda-feira, Beck disse que “inaceitável” que os médicos estão realizando o mesmo processo em adolescentes.

“Crianças de 12 anos não podem fazer tatuagens, não podem beber ou fazer qualquer coisa,” Beck disse, referindo-se à adolescente californiana Chloe Cole, que começou a usar bloqueadores de puberdade e tratamento com testosterona aos 13 anos e passou por uma mastectomia dupla aos 15 antes de voltar a ser mulher. “Eles não se desenvolveram totalmente como humanos e qualquer um que já teve um filho sabe disso. Não podemos permitir que esses médicos matem crianças.

Existem agora mais de 60 clínicas pediátricas de gênero nos Estados Unidos, contra um punhado de uma década atrás. “Incontáveis” terapeutas e médicos particulares também estão realizando procedimentos potencialmente irreversíveis em crianças, de acordo com uma reportagem do New York Times em junho. Alguns declararam publicamente que realizaram cirurgias genitais em menores.

“Esses médicos estão enganando você”, disse Beck, dirigindo seus comentários aos jovens. “Quero que todos sejam quem podem ser em seu maior potencial, mas … não há informações suficientes aqui de ambos os lados. Parece muito unilateral.”

Vários estados liderados pelos republicanos tomaram medidas para proibir a cirurgia transgênero e tratamento para menores. O presidente Joe Biden chamou esses esforços “ultrajante, ultrajoso” e “errado,” declarando em outubro que seu governo apóia “afirmação de gênero” procedimentos para crianças.