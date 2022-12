Nova Zelândia tenta o primeiro mundo na prevenção do tabagismo – CMIO

O governo proibiu a venda de produtos de tabaco para pessoas nascidas após janeiro de 2009

Um projeto de lei que proíbe pessoas com 14 anos ou menos de comprar tabaco foi aprovado pelo parlamento da Nova Zelândia. O movimento vem como parte da campanha do país para acabar com o tabagismo em apenas três anos.

A nova lei, que foi aprovada pelo legislativo na terça-feira, proíbe a venda de produtos de tabaco para qualquer pessoa nascida a partir de 1º de janeiro de 2009. As violações serão puníveis com multa de até 150.000 dólares neozelandeses (US$ 140.000).

A ideia por trás da lei é aumentar cada vez mais a idade mínima para a compra de cigarros. As novas restrições não se aplicam ao vaping, no entanto.

A medida também introduz cortes severos no número de lojas de varejo que podem vender tabaco, reduzindo-o em dez vezes, de cerca de 6.000 para 600, e também diminui a quantidade de nicotina legalmente permitida nos produtos de tabaco.













Os parlamentares da Nova Zelândia votaram de acordo com as linhas partidárias, aprovando a legislação por 76 a 43. A lei entrará em vigor em 2023.

Comentando o projeto de lei, a Ministra Adjunta da Saúde, Ayesha Verrall, disse que “milhares de pessoas viverão vidas mais longas e saudáveis.” Ela acrescentou que o sistema de saúde poderia economizar vários bilhões de dólares no tratamento de doenças causadas pelo fumo, incluindo alguns tipos de câncer e ataques cardíacos.

Alguns críticos da legislação apontaram que privar tantas lojas de vender produtos de tabaco seria ruim para os negócios.

Brooke van Velden, vice-líder do partido libertário ACT, que se opôs ao projeto de lei, descreveu-o como “má política”. Ela argumentou que a lei criaria um grande mercado negro, acrescentando que a proibição nunca funcionou e sempre gerou consequências não intencionais.

A nova lei surge quando o governo da Nova Zelândia pretende tornar o país “sem fumo” até 2025, o que significa que, nessa época, menos de 5% da população será fumante.

O Ministério da Saúde do país divulgou dados em novembro mostrando que apenas 8% dos adultos eram fumantes diários, abaixo dos 9,4% do ano anterior. O ministério observou disparidades significativas nas taxas de tabagismo entre diferentes grupos étnicos, com quase 20% dos maoris fumando diariamente. A maioria “desigualdades acentuadas”, no entanto, relacionado ao status socioeconômico, com adultos que vivem em áreas menos prósperas 4,3 vezes mais chances de serem fumantes diários.