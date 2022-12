Ecoativistas atacam fábrica de cimento na França (VÍDEO) — CMIO

A fábrica da Lafarge foi invadida por até 200 ativistas, que causaram danos significativos às instalações, veículos e edifícios

Uma fábrica de cimento pertencente à empresa Lafarge em Bouc-Bel-Air, na França, teria sofrido danos significativos depois que um grupo de ecoativistas destruiu a instalação, citando preocupações com a poluição do ar. De acordo com a emissora de notícias francesa BFM TV, até 200 pessoas invadiram a propriedade no final do sábado.

Os agressores, que se autodenominam o grupo ‘Action Lafarge’, teriam usado vários métodos para danificar a fábrica, como sabotar incineradores, sistemas e dispositivos elétricos, cortar cabos, derramar sacos de cimento, danificar veículos e equipamentos de construção, quebrar janelas e pulverização de graffiti.

“Aqui em Bouc-Bel-Air, os fornos que foram alvo, há muito alimentados por resíduos industriais e pneus, são agora um símbolo de greenwashing. A poluição do ar é considerável e tem sido repetidamente denunciada por toda a imprensa e moradores locais. No entanto, as chaminés ainda expelem seu veneno”, escreveu o grupo em um comunicado à imprensa, chamando a Lafarge de um dos maiores “poluidores e produtores de CO2 do país”. O grupo prometeu “continuar a desmantelar” a infraestrutura da Lafarge para acabar com o “ecocapitalismo colonial”.

François Petry, gerente geral da fabricante de cimento, negou as acusações de poluição e, em vez disso, chamou a instalação de “fábrica de última geração” no campo de materiais livres de carbono. Ele observou que o ataque recente não apenas prejudicou as operações locais, mas também enfraqueceu a abordagem progressiva em todo o setor.













O dano pode forçar a empresa a suspender as operações pelas próximas semanas, disse o prefeito de Bouc-Bel-Air, Richard Mallie, à BFMTV. Enquanto isso, a gendarmaria francesa foi encarregada de liderar a investigação. Cerca de 40 soldados foram mobilizados para proteger a área, mas até o momento nenhuma prisão foi feita.

O ataque ocorre no momento em que ecoativistas no Ocidente intensificaram suas atividades este ano. Vários se envolveram em confrontos com a polícia, com uma multidão de cerca de 4.000 pessoas entrando em confronto com gendarmes em Sainte-Soline em outubro. Outros optaram por medidas menos violentas, mas igualmente perturbadoras, como protestos em vias públicas e aglomeração em rodovias e pistas de aeroportos. Alguns grupos optaram por atingir obras de arte e espalharam tinta em pinturas de valor inestimável em museus por toda a Europa.