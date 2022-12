A crescente influência deste país do norte da África está colocando-o na mira dos EUA – CMIO

A crise energética de 2022 deu à Argélia um impulso de riqueza e peso político na região

Como Argel continua a desempenhar um papel mais proeminente nos assuntos do Oriente Médio e da África, enfrentará pressão dos EUA e até mesmo tentativas de mudança de regime por suas posições de política externa que não se alinham com as do Ocidente?

Em setembro, os membros do Congresso dos EUA evocaram a Lei de Combate aos Adversários da América por meio de Sanções (CAATSA) de 2017, para pedir que sanções fossem impostas à Argélia por causa de acordos de armas com Moscou. Esse apelo veio logo depois que o mesmo argumento foi feito pelo senador republicano Marco Rubio em uma carta ao secretário de Estado Antony Blinken.

Desde os dias da Guerra Fria, o Estado argelino tem estado fora da órbita do Ocidente, prestando seu favor aos movimentos de libertação nacional e buscando uma plataforma de política externa mais personalizada. Isso o colocou contra seu vizinho ocidental, o Marrocos, que optou por se alinhar com o Ocidente. Hoje, as tensões estão fervendo novamente entre as lideranças vizinhas do norte da África sobre um tipo de alinhamento semelhante, especialmente desde que o Marrocos decidiu normalizar os laços com Israel devido à pressão do governo do então presidente dos EUA, Donald Trump. Uma corrida armamentista vem se desenvolvendo entre as duas nações desde 2015, já que ambos os governos se encontram ainda mais ligados às suas alianças Leste-Oeste.

No contexto de tensões com seu vizinho norte-africano alinhado com o Ocidente, Argel emergiu em 2022 como um ator regional revivido. Enquanto a crise global de energia continua em meio ao impasse do Ocidente com a Rússia na Ucrânia, a Argélia se saiu bem e com mais riqueza. Somente nos primeiros cinco meses deste ano, as receitas de petróleo e gás da Argélia dispararam mais de 70%, chegando a um total de US$ 21,5 bilhões. Isso deu a Argel maior liberdade para trabalhar em seus objetivos de defesa e projetos de infraestrutura.













A Argélia está dando passos significativos na construção de uma vida sustentável e trabalhando em projetos para oferecer mais empregos aos seus cidadãos. Um desses projetos é a construção de uma cidade futurista chamada Boughezoul. A cidade não apenas abrigará 400 novos moradores como parte de sua estratégia de eliminação de favelas e moradias abandonadas, mas também pretende sediar a agência espacial argelina, uma nova estação ferroviária e um novo aeroporto internacional. Esforços como este, combinados com a retomada das exibições militares no dia da independência do país, parecem representar um esforço real para tranquilizar a população sobre as intenções do governo após anos de desconfiança e manifestações de massa.

Juntamente com as tentativas contínuas de aproveitar ao máximo as novas vantagens econômicas internamente, Argel também parece determinado a ter seu próprio impacto nos assuntos regionais. Como a nação cortou os laços com o vizinho Marrocos, em parte devido à inteligência e influência militar de Israel, bem como ao suposto apoio marroquino de grupos separatistas da Cabília, ela agora busca se alinhar com a Tunísia em maior grau.

A Argélia, o terceiro maior fornecedor de gás para a Europa, atraiu um interesse significativo este ano, tornando-se agora o principal fornecedor da Itália, à medida que os laços militares também parecem se aprofundar. No caso da Tunísia, a Argélia concedeu o reconhecimento ao presidente da nação, Kais Saied, que depende do gás argelino e está sendo abastecido com desconto. Túnis enfrenta uma crise econômica aguda e é acusada de trocar suas relações historicamente cordiais com o Marrocos por laços mais estreitos com a Argélia. O presidente da Tunísia convidou Brahim Ghali, líder da Frente Polisario – movimento que luta pela disputa do território do Sahara Ocidental, contra Marrocos – para a oitava Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento Africano, que decorreu na Tunísia em agosto. Convidar o inimigo jurado de Marrocos para o país desencadeou a subsequente retirada de embaixadores entre a Tunísia e Marrocos. A Argélia apoia a Frente Polisario na sua luta pelo Sahara Ocidental.

Para o presidente argelino, Abdelmajid Tebboune, manter a Tunísia ao seu lado é uma questão importante, pois teme que o bloco EAU-Arábia Saudita-Egito assuma seu próprio domínio sobre as políticas de Túnis. Kais Saied, que assumiu o poder em outubro de 2019, está claramente dentro da esfera de influência dos Emirados Árabes Unidos, ao contrário de seus oponentes no partido Ennahda que se alinham com o Catar e a Irmandade Muçulmana. Devido à forte influência de Abu Dhabi no norte da África, a Argélia é feita para jogar um jogo de equilíbrio cuidadoso.













Outra questão importante na qual Argel está agora se envolvendo é a reconciliação palestina. Ele organizou uma série de reuniões entre os partidos rivais Hamas e Fatah, a fim de preencher a lacuna e desenvolver uma plataforma mais forte para defender o Estado palestino. A questão de alcançar o estado palestino também foi um tema central na cúpula da Liga Árabe em novembro, quando a Argélia tentou reforçar sua posição regionalmente ao sediar a reunião.

Apesar de ter que desempenhar um ato de equilíbrio cuidadoso, tanto regional quanto internacionalmente, a Argélia emergiu este ano como um jogador-chave na África, no Oriente Médio e além. Ele ainda se manteve forte contra sua ex-potência colonizadora, a França, forçando o presidente Emmanuel Macron a mudar sua retórica sobre Argel e abriu caminho para deixar o francês no sistema educacional e optar por adotar o idioma inglês, corroendo ainda mais a influência da França.

Todos os movimentos da Argélia sinalizam que ela pretende continuar na linha de adotar políticas que não necessariamente se alinham com os interesses ocidentais, às vezes entrando em conflito direto com eles. É por isso que as ameaças de congressistas e senadores dos EUA de impor sanções à Argélia começaram a levantar suspeitas. A embaixadora dos Estados Unidos na Argélia, Elizabeth Moore Aubin, recusou-se a responder a perguntas sobre a imposição hipotética de sanções, optando por se concentrar no que seu trabalho implica, o que pode indicar que tais decisões podem não estar nas mentes imediatas de altos funcionários dos EUA. No entanto, os funcionários do Partido Republicano certamente mexeram no pote. A questão agora é até onde Washington irá para punir a Argélia por se recusar a abandonar Moscou e se a estratégia daqui para frente pode ser usar o Marrocos contra a Argélia.