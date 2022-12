Após relatório de inflação, Biden diz que 'espera' por preços melhores até o 'final do próximo ano'

Espera-se que o Banco Central se reúna ainda esta semana e emita mais um aumento da taxa de juros, como tem feito todos os meses desde março, apesar da desaceleração da inflação. O presidente do Fed, Jerome Powell, sinalizou recentemente que o aumento da taxa pode não ser tão drástico este mês, mas que a meta final do banco pode ser consideravelmente maior do que o esperado anteriormente, acima de 5%.