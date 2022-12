Casa Branca defende Fauci de Musk – CMIO

Fauci tem “deu quase toda a sua carreira ao serviço público, ao serviço público, como servidor público. Seu trabalho em doenças infecciosas, de HIV/AIDS a Covid, salvou inúmeras vidas”, disse Jean-Pierre, e a América tem sorte por ele ter dedicado “seu talento excepcional” à saúde pública. “E é isso que deve ser discutido agora,” ela concluiu.













Agora com 81 anos, Fauci dirige o Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas desde 1984. Ele se aposentará de seu cargo no governo no final do ano, pouco antes de os republicanos – que prometeram realizar audiências sobre como lidou com a pandemia – assumirem o cargo. Câmara dos Deputados.

Fauci se tornou um ídolo dos democratas em 2020, defendendo bloqueios mais longos e mais rígidos quando o presidente Donald Trump queria vê-los suspensos. Quando Biden se tornou presidente, nomeou Fauci seu principal conselheiro médico e seguiu sua estratégia de “desligando o vírus” através de mandatos de máscaras e vacinas.

Vários republicanos proeminentes entraram em conflito com Fauci em audiências no Congresso, acusando-o de financiar pesquisas de ganho de função no Instituto de Virologia de Wuhan, na China, onde a pandemia supostamente se originou. Fauci disse ao senador Rand Paul, de Kentucky, em maio de 2021, que o NIAID e os Institutos Nacionais de Saúde “categoricamente” nunca financiou tal pesquisa. Documentos publicados em setembro mostraram que o NIH e o NIAID doaram dinheiro à organização sem fins lucrativos EcoHealth Alliance, que financiou experimentos com coronavírus de morcego em Wuhan. No entanto, o NIH continuou a financiar a EcoHealth.

As revelações sobre a censura pandêmica do Twitter ainda não foram divulgadas.